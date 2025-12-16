NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54,60 auf 50,55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Bei Carl Zeiss rechnet sie im neuen Jahr mit einer Erholung der operativen Geschäftsentwicklung und auch der Bewertungsmultiplikatoren von ihren Tiefständen./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.