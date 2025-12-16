Carl Zeiss Meditec Aktie
|40,06EUR
|0,02EUR
|0,05%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54,60 auf 50,55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Bei Carl Zeiss rechnet sie im neuen Jahr mit einer Erholung der operativen Geschäftsentwicklung und auch der Bewertungsmultiplikatoren von ihren Tiefständen./ck/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,55 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,14 €
|
Abst. Kursziel*:
25,93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,19%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.at)
|
15.12.25
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.12.25
|MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at)