Carl Zeiss Meditec Aktie
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|-3,35%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Richard Felton begründete seinen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie in erster Linie mit dem Auseinanderklaffen der aktuellen Bewertung der Aktie im Vergleich zu seiner Prognose für die Umsatzentwicklung. Auch wenn die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits etwas mehr als 20 Prozent eingebüßt habe, gehe er noch nicht davon aus, dass die Ergebnisentwicklung einen Boden gefunden habe. Die sich verschlechternde Umsatzentwicklung spiegele sich bislang nicht in der Bewertung des Medizintechnikunternehmens wider./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sell
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
29,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,33%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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02.10.26
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30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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29.09.26
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:10
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|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
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|Carl Zeiss Meditec Sell
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|09.09.26
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
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|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
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