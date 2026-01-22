Carl Zeiss Meditec Aktie
|29,60EUR
|-6,18EUR
|-17,27%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im Gespräch mit dem Management des Hightech-Unternehmens habe sich im ersten Geschäftsquartal ein schwacher US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte gezeigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die internen Erwartungen für die Absatzmärkte USA und China im Geschäftsjahr 2025/26 seien gesenkt worden./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,84 €
|
Abst. Kursziel*:
40,64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,54%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,32
|-18,05%
