Carl Zeiss Meditec Aktie
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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 18,10 Euro auf "Underweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Für Carl Zeiss sehen die Experten aber erneut ein schwieriges Jahr. Der zuletzt moderater gewordene Marktkonsens berge immer noch Risiken./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-43,58%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-43,51%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
26.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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25.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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25.11.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
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24.11.26
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt (finanzen.at)
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20.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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20.11.26
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Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
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|23.10.26
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|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
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|Barclays Capital
|15.01.26
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|Bernstein Research
|13.01.26
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|Bernstein Research
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|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.10.26
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|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
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