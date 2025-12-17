Carl Zeiss Meditec Aktie
|39,86EUR
|-0,20EUR
|-0,50%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem am Dienstag erschienenen Resümee des jüngsten Quartalsberichts des Jenaer Medizintechnikkonzerns kappte Analyst Richard Felton seine Ergebnisschätzungen. Diese sinken bis 2028 um bis zu 9 Prozent./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,98 €
|
Abst. Kursziel*:
35,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,47%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
