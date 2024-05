ANALYSE-FLASH: UBS hebt Renault auf 'Neutral' - Ziel auf 50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Autobauers Renault von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 50 Euro angehoben. Analyst David Lesne ist nach dem soliden ersten Quartal zuversichtlicher, dass die Franzosen ihr Margenziel und auch den in diesem Jahr angepeilten Barmittelzufluss erreichen können. Das Überraschungspotenzial darüber hinaus sei jedoch eher begrenzt, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Studie. Beim Kursziel kehrt Lesne zurück zum Diskontierten Cashflow-Modell (DCF), da nach der Absage des Ampere-Börsengangs Kapitalausschüttungen zunehmend im Fokus stünden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 14:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT