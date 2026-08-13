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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Analyse im Blick 13.08.2026 17:49:45

Analyse: So bewertet DZ BANK die RWE-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die RWE-Aktie

Die RWE-Aktie wurde von DZ BANK einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach den endgültigen Halbjahreszahlen von 66 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine "prall gefüllte Pipeline an positiven Impulsen" für den Energiekonzern. Die Ende Juli deutlich höher gesteckten Ziele für 2026 und 2027 seien zudem nach wie vor konservativ.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 17:29 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 59,32 EUR zu. Zuletzt wurden via XETRA 2 611 103 RWE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 33,7 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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