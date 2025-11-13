Jungheinrich Aktie

Weitere Gewinne 13.11.2025 13:04:39

Analytenlob schickt Jungheinrich-Aktie weiter nach oben

Analytenlob schickt Jungheinrich-Aktie weiter nach oben

Aktien von Jungheinrich haben am Donnerstag auf die positive Kursreaktion vom Vortag noch etwas aufgesattelt.

Die Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik Jungheinrich kletterten um bis 3,6 Prozent, schafften es aber noch nicht über einen Chartwiderstand, den die einfache 200-Tage-Linie und die 100-Tage-Linie leisten.

Barclays-Experte Timothy Lee zeigte sich erfreut, dass im dritten Quartal anstelle des befürchteten Margendämpfers eine Erholung gegenüber dem zweiten Quartal erzielt werden konnte. Dies sei Kosteninitiativen, aber auch geringerem Wettbewerbs- und Preisdruck zu verdanken. Insgesamt sieht Lee gute Voraussetzungen für eine Erholung der Aktien. Mit 32,68 Euro liegen sie noch deutlich unter dem Jahreshoch von 42,84 Euro - und seinem neuen Kursziel von 42 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

