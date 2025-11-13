Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Weitere Gewinne
|
13.11.2025 13:04:39
Analytenlob schickt Jungheinrich-Aktie weiter nach oben
Die Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik Jungheinrich kletterten um bis 3,6 Prozent, schafften es aber noch nicht über einen Chartwiderstand, den die einfache 200-Tage-Linie und die 100-Tage-Linie leisten.
Barclays-Experte Timothy Lee zeigte sich erfreut, dass im dritten Quartal anstelle des befürchteten Margendämpfers eine Erholung gegenüber dem zweiten Quartal erzielt werden konnte. Dies sei Kosteninitiativen, aber auch geringerem Wettbewerbs- und Preisdruck zu verdanken. Insgesamt sieht Lee gute Voraussetzungen für eine Erholung der Aktien. Mit 32,68 Euro liegen sie noch deutlich unter dem Jahreshoch von 42,84 Euro - und seinem neuen Kursziel von 42 Euro.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com,Jungheinrich
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|31,12
|-2,63%