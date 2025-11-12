Jungheinrich Aktie

31,68EUR 2,02EUR 6,81%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 11:52:42

Jungheinrich Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang und der Umsatz des Gabelstaplerherstellers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Mittwoch. Der schwache freie Barmittelzufluss sollte im Zusammenhang mit der starken Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr sowie dem offenbar gestiegenen Nettoumlaufvermögen gesehen werden./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31,44 € 		Abst. Kursziel*:
39,95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
31,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten

Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen

11:52 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
09:42 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:03 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
01.10.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jungheinrich AG 31,62 6,61% Jungheinrich AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:37 Kontron Kaufen DZ BANK
12:31 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
12:30 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
12:18 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 Bayer Hold Deutsche Bank AG
12:08 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
12:01 Bayer Market-Perform Bernstein Research
11:53 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
11:51 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:36 Fraport Hold Deutsche Bank AG
11:35 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:34 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:33 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:32 Roche Hold Deutsche Bank AG
11:31 KWS SAAT Add Baader Bank
11:31 London Stock Exchange Buy UBS AG
11:21 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11:19 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:18 IONOS Buy UBS AG
11:03 Siltronic Neutral UBS AG
11:02 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11:02 United Internet Buy Deutsche Bank AG
10:53 Ströer Buy Deutsche Bank AG
10:42 Medios Buy Deutsche Bank AG
10:41 Vodafone Group Sell UBS AG
10:36 Semperit Kauf Warburg Research
10:34 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10:24 1&1 Buy Deutsche Bank AG
10:09 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:08 PATRIZIA Buy Warburg Research
09:58 KSB Buy Warburg Research
09:56 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:55 HENSOLDT Hold Warburg Research
09:44 KWS SAAT Buy Warburg Research
09:42 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:41 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:37 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
09:36 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:32 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:30 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 RWE Outperform Bernstein Research
09:21 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:20 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:14 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen