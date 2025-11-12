Jungheinrich Aktie
|31,68EUR
|2,02EUR
|6,81%
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang und der Umsatz des Gabelstaplerherstellers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Mittwoch. Der schwache freie Barmittelzufluss sollte im Zusammenhang mit der starken Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr sowie dem offenbar gestiegenen Nettoumlaufvermögen gesehen werden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
31,44 €
|
Abst. Kursziel*:
39,95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten
|
13:13
|ROUNDUP: Jungheinrich überrascht positiv trotz roter Zahlen wegen Sparprogramm (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 39 Euro (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10:00
|AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich mit Bodenbildung nach besseren Zahlen (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:05
|Jungheinrich: Russland-OK für Verkauf russischer Tochter steht noch aus (Dow Jones)
|
07:58
|Jungheinrich mit Verlusten im 3Q - Ausblick Gesamtjahr bestätigt (Dow Jones)
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
|11:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:03
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:03
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:03
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|31,62
|6,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:37
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:18
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:53
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:36
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|11:31
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:19
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:18
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:03
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:36
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|10:34
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:58
|KSB Buy
|Warburg Research
|09:56
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:44
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:42
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:37
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.