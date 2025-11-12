Jungheinrich Aktie
MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Jungheinrich-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Jungheinrich-Papier bei 29,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 344,116 Jungheinrich-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 10 110,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,10 Prozent gesteigert.
Jungheinrich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,00 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jungheinrich
