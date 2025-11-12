Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,13 Prozent auf 29 533,39 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 341,657 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,310 Prozent fester bei 29 295,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 204,45 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 29 274,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 570,00 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 1,46 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 30 250,03 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 31 001,37 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 26 450,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,83 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 14,74 Prozent auf 19,97 EUR), Jungheinrich (+ 6,81 Prozent auf 31,38 EUR), Delivery Hero (+ 6,21 Prozent auf 18,56 EUR), AUTO1 (+ 5,28 Prozent auf 26,74 EUR) und K+S (+ 3,79 Prozent auf 11,51 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-5,97 Prozent auf 81,85 EUR), IONOS (-5,01 Prozent auf 25,60 EUR), RENK (-3,02 Prozent auf 61,93 EUR), United Internet (-3,00 Prozent auf 25,22 EUR) und Fraport (-1,24 Prozent auf 75,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 2 636 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,589 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,22 erwartet. Mit 16,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at