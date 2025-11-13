MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der MDAX befindet sich am Donnerstagmittag im Aufwind.

Um 12:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 1,25 Prozent nach oben auf 29 942,00 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 343,312 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,286 Prozent fester bei 29 658,12 Punkten in den Handel, nach 29 573,63 Punkten am Vortag.

Bei 30 109,39 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 657,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,87 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, stand der MDAX noch bei 30 447,59 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 30 925,12 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Wert von 26 239,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Bilfinger SE (+ 9,47 Prozent auf 99,45 EUR), Delivery Hero (+ 8,72 Prozent auf 20,07 EUR), RENK (+ 4,70 Prozent auf 65,76 EUR), Talanx (+ 3,99 Prozent auf 114,70 EUR) und Jungheinrich (+ 3,49 Prozent auf 32,64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,97 Prozent auf 18,63 EUR), Nordex (-2,50 Prozent auf 27,34 EUR), United Internet (-1,99 Prozent auf 24,66 EUR), RATIONAL (-1,14 Prozent auf 652,50 EUR) und Sartorius vz (-0,56 Prozent auf 231,40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 772 970 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,270 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

