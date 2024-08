Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,81 Prozent leichter bei 4 833,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,121 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,120 Prozent auf 4 867,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 872,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 867,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 812,66 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,831 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 929,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 01.05.2024, mit 4 921,22 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, bei 4 407,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,10 Prozent aufwärts. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 0,25 Prozent auf 15,45 EUR), Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 189,45 EUR), Bayer (-0,05 Prozent auf 27,48 EUR), Eni (-0,12 Prozent auf 14,76 EUR) und SAP SE (-0,31 Prozent auf 194,42 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,34 Prozent auf 39,46 EUR), UniCredit (-3,34 Prozent auf 36,73 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,50 Prozent auf 136,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,42 Prozent auf 59,68 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,33 Prozent auf 100,80 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aufweisen. 2 367 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 325,903 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

