Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag gibt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 4 400,05 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,146 Prozent leichter bei 4 395,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 402,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 405,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 390,70 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,422 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 288,88 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 4 078,15 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 3 834,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,53 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 420,04 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Reckitt Benckiser (+ 2,88 Prozent auf 44,24 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,29 Prozent auf 39,87 EUR), BNP Paribas (+ 1,68 Prozent auf 63,54 EUR), Sanofi (+ 1,65 Prozent auf 88,77 EUR) und Unilever (+ 1,51 Prozent auf 39,66 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,07 Prozent auf 834,00 EUR), Richemont (-1,89 Prozent auf 135,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,93 Prozent auf 42,47 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 440,00 EUR) und UniCredit (-0,74 Prozent auf 33,90 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 706 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 539,183 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,10 erwartet. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at