Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter

STOXX 50-Handel am Dienstag.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 3 801,73 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 3 802,85 Punkten, nach 3 802,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 3 799,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 803,22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 919,86 Punkten. Der STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, mit 4 053,53 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, den Wert von 3 543,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 3,15 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,58 Prozent auf 42,76 EUR), Enel (+ 1,46 Prozent auf 5,94 EUR), AstraZeneca (+ 0,69 Prozent auf 102,88 GBP), Diageo (+ 0,58 Prozent auf 31,05 GBP) und Bayer (+ 0,53 Prozent auf 40,90 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-4,39 Prozent auf 5,04 GBP), Roche (-2,15 Prozent auf 236,10 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,32 Prozent auf 55,40 EUR), Rio Tinto (-0,27 Prozent auf 52,25 GBP) und SAP SE (-0,24 Prozent auf 125,30 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 885 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 395,553 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent bei der BAT-Aktie an.

