AstraZeneca Aktie

136,70EUR 0,15EUR 0,11%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.09.2025 08:59:01

AstraZeneca Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Analystin Luisa Hector rät am Montag, die Aktien der Briten nach guten Studiendaten des Herzmittel Baxdrostat zu kaufen. Als Blutdrucksenker winke ein Umsatzpotenzial von insgesamt 6 Milliarden US-Dollar in Mono- und Kombitherapie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
142,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
137,05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
118,80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

08:59 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:58 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
06:27 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 AstraZeneca Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 137,45 0,66% AstraZeneca PLC

Aktuelle Aktienanalysen

08:59 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:58 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
08:56 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
08:36 ProSiebenSat.1 Media Sell Warburg Research
07:30 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:23 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Inditex Underperform RBC Capital Markets
06:57 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
06:27 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:20 1&1 Buy UBS AG
06:20 United Internet Buy UBS AG
29.08.25 Oracle Buy UBS AG
29.08.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
29.08.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
29.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
29.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
29.08.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
29.08.25 Novartis Neutral UBS AG
29.08.25 Nestlé Neutral UBS AG
29.08.25 Wienerberger Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
29.08.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.08.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
29.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
29.08.25 PUMA Neutral UBS AG
29.08.25 PORR Erste Group Bank
29.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
29.08.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
29.08.25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 Delivery Hero Buy UBS AG
29.08.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
28.08.25 VINCI Buy UBS AG
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen