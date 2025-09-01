AstraZeneca Aktie
|136,70EUR
|0,15EUR
|0,11%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Analystin Luisa Hector rät am Montag, die Aktien der Briten nach guten Studiendaten des Herzmittel Baxdrostat zu kaufen. Als Blutdrucksenker winke ein Umsatzpotenzial von insgesamt 6 Milliarden US-Dollar in Mono- und Kombitherapie./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
142,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
|AstraZeneca PLC
|137,45
|0,66%
