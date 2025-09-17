AstraZeneca Aktie
|130,25EUR
|-1,80EUR
|-1,36%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Blitzumfrage zur Studie Destiny-Breast09 mit dem Mittel Enhertu bei metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs. Diese sieht der Experte als leicht positiv für den Pharmakonzern an./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
112,94 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
112,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,62%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
09:29
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
16.09.25
|LSE-Handel FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.09.25
|Minuszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
16.09.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.09.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|10:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|AstraZeneca Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|130,50
|-1,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Palfinger kaufen
|Erste Group Bank
|11:30
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|11:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|10:49
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:47
|Kontron kaufen
|Erste Group Bank
|10:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:38
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10:15
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10:14
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:05
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:38
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:50
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|16.09.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research