AstraZeneca Aktie
|138,05EUR
|1,30EUR
|0,95%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
27.08.2025 09:20:12
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
137,55 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
119,57 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
