AstraZeneca Aktie
|138,30EUR
|-0,70EUR
|-0,50%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis zog in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Schlussfolgerungen aus Studiendaten zum Hypertonie-Mittel Baxdrostat, nun auch unter Einbezug der Umfrage eines Drittanbieters. Die neuen Erkenntnisse stützten seinen relativ neutralen ersten Gedanken. Viel Wert werde auf die Bedeutung einer ambulanten Blutdruckkontrolle gelegt./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
120,42 £
|
Abst. Kursziel*:
-8,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
119,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,01%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
12:28
|Handel in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.09.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
05.09.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
05.09.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Am Mittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
05.09.25
|Handel in London: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|11:22
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|11:22
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|11:22
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|AstraZeneca Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|138,30
|-0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:00
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:44
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|11:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11:00
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|11:00
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:33
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:28
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG