18.09.2025 12:43:01

AstraZeneca Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die jüngsten Studienergebnisse seien gemischt ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Daten zum Asthma-Medikament Fasenra enttäuscht hätten, habe das Mittel gegen seltene Autoimmunerkrankungen, Saphnelo, punkten können. Es stünden aber noch die Daten einiger Studien an, die wichtiger seien./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
113,18 £ 		Abst. Kursziel*:
-2,81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
112,48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,20%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

