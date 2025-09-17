AstraZeneca Aktie
|130,25EUR
|-1,80EUR
|-1,36%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern gehöre neben Abbvie, Sanofi und der frisch hochgestuften Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In dieser verglich sie die Lage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Medikamentenpreise seien derzeit ein ständiges Thema und das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt an einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
142,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113,32 £
|
Abst. Kursziel*:
25,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,61%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
