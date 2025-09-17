AstraZeneca Aktie

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

17.09.2025 10:45:50

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Studienergebnisse zu den Medikamenten Fasenra und Saphnelo seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fasenra habe in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt verfehlt, aber die Erwartungen seien ohnehin nicht allzu hoch gewesen. Saphnelo habe dagegen den primären Endpunkt in einer Phase-III-Studie erreicht, was als kleiner Erfolg zu werten sei./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
113,16 £ 		Abst. Kursziel*:
23,72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
112,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
23,94%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

