NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Richard Vosser rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Quartalszahlen-Ausblick mit einem soliden dritten Quartal. Beim Kerngewinn je Aktie liege er 1 Prozent über dem Analystenkonsens. Er erwartet außerdem eine erneute Bestätigung des diesjährigen Ausblicks, was die Konsensschätzungen untermauere./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.