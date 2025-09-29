AstraZeneca Aktie

125,95EUR 0,10EUR 0,08%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

29.09.2025 07:52:13

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Richard Vosser rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Quartalszahlen-Ausblick mit einem soliden dritten Quartal. Beim Kerngewinn je Aktie liege er 1 Prozent über dem Analystenkonsens. Er erwartet außerdem eine erneute Bestätigung des diesjährigen Ausblicks, was die Konsensschätzungen untermauere./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
126,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
110,00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

