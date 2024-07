Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich fiel der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 18 148,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 307,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 024,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 607,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, stand der LUS-DAX bei 18 309,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 16 180,00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,39 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 25,07 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,38 Prozent auf 244,60 EUR), BASF (+ 0,74 Prozent auf 44,72 EUR), Fresenius SE (+ 0,39 Prozent auf 28,41 EUR) und Sartorius vz (+ 0,24 Prozent auf 212,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Hannover Rück (-3,40 Prozent auf 232,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,26 Prozent auf 451,70 EUR), Porsche (-1,76 Prozent auf 68,14 EUR), adidas (-1,59 Prozent auf 216,00 EUR) und Heidelberg Materials (-1,53 Prozent auf 94,96 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5 177 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 221,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at