Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Abgaben

So bewegt sich der LUS-DAX heute.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 18 255,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 253,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 296,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 425,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 032,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,10 Prozent auf 512,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,75 Prozent auf 100,90 EUR), Hannover Rück (+ 0,73 Prozent auf 249,30 EUR), Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 12,67 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,60 Prozent auf 48,97 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Symrise (-1,52 Prozent auf 110,35 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 24,77 EUR), QIAGEN (-1,25 Prozent auf 39,38 EUR), Bayer (-0,89 Prozent auf 26,60 EUR) und Brenntag SE (-0,51 Prozent auf 77,60 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 359 624 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,427 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,78 Prozent gelockt.

