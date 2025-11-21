Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Heute zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,99 Prozent schwächer bei 5 514,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,737 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,579 Prozent tiefer bei 5 537,67 Punkten in den Handel, nach 5 569,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 473,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 539,49 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3,12 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.10.2025, einen Stand von 5 686,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 462,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 755,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 12,13 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 5,04 Prozent auf 218,90 EUR), BASF (+ 2,38 Prozent auf 43,79 EUR), Bayer (+ 2,22 Prozent auf 27,59 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,99 Prozent auf 27,62 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,13 Prozent auf 43,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-10,08 Prozent auf 100,80 EUR), Rheinmetall (-7,18 Prozent auf 1 519,50 EUR), Infineon (-3,69 Prozent auf 31,70 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,39 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,93 Prozent auf 5,62 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 867 478 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 343,647 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

