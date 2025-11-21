Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,89 Prozent leichter bei 5 520,58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,737 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,579 Prozent auf 5 537,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 569,92 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 537,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 473,88 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 3,01 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.10.2025, einen Stand von 5 686,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 5 462,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 755,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,26 Prozent aufwärts. Bei 5 818,07 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 3,41 Prozent auf 215,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,29 Prozent auf 27,70 EUR), BASF (+ 1,47) Prozent auf 43,40 EUR), Enel (+ 0,57 Prozent auf 8,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 534,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-7,85 Prozent auf 103,30 EUR), Rheinmetall (-5,07 Prozent auf 1 554,00 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 31,76 EUR), Deutsche Bank (-1,91 Prozent auf 29,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 5,59 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 095 427 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 343,647 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at