21.11.2025 12:27:07
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester
Um 12:24 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,04 Prozent auf 23 154,00 Punkte an.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 183,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 22 942,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 323,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 277,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 168,00 Punkten berechnet.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,98 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. 18 821,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 3,41 Prozent auf 215,50 EUR), Symrise (+ 2,68 Prozent auf 70,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,29 Prozent auf 27,70 EUR), BASF (+ 1,47 Prozent auf 43,40 EUR) und Beiersdorf (+ 1,32 Prozent auf 88,92 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7,85 Prozent auf 103,30 EUR), Rheinmetall (-5,07 Prozent auf 1 554,00 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 31,76 EUR), Heidelberg Materials (-2,72 Prozent auf 207,10 EUR) und Zalando (-2,57 Prozent auf 22,03 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 095 427 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 233,980 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
