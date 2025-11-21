Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So bewegt sich der DAX aktuell

Um 12:09 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 23 140,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,997 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,36 Prozent auf 22 963,17 Punkte an der Kurstafel, nach 23 278,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 943,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 186,56 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 3,14 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der DAX 24 330,03 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24 293,34 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bewegte sich der DAX bei 19 146,17 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,56 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Punkten.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 3,41 Prozent auf 215,50 EUR), Symrise (+ 2,68 Prozent auf 70,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,29) Prozent auf 27,70 EUR), BASF (+ 1,47 Prozent auf 43,40 EUR) und Beiersdorf (+ 1,32 Prozent auf 88,92 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens Energy (-7,85 Prozent auf 103,30 EUR), Rheinmetall (-5,07 Prozent auf 1 554,00 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 31,76 EUR), Heidelberg Materials (-2,72 Prozent auf 207,10 EUR) und Zalando (-2,57 Prozent auf 22,03 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 095 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,980 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

