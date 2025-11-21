Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Der DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,78 Prozent auf 23 096,49 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,997 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 1,36 Prozent leichter bei 22 963,17 Punkten in den Handel, nach 23 278,85 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 22 943,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 256,27 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 3,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, notierte der DAX bei 24 330,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 293,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 19 146,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,34 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 5,04 Prozent auf 218,90 EUR), Symrise (+ 3,27 Prozent auf 70,84 EUR), BASF (+ 2,38 Prozent auf 43,79 EUR), QIAGEN (+ 2,38 Prozent auf 40,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 40,54 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-10,08 Prozent auf 100,80 EUR), Rheinmetall (-7,18 Prozent auf 1 519,50 EUR), Infineon (-3,69 Prozent auf 31,70 EUR), Heidelberg Materials (-3,10 Prozent auf 206,30 EUR) und RWE (-2,35 Prozent auf 44,04 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 867 478 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,980 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

