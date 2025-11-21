Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,70 Prozent auf 5 531,05 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,737 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,579 Prozent auf 5 537,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 569,92 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 539,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 473,88 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 2,83 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 686,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 462,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 755,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,47 Prozent nach oben. Bei 5 818,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 4,65 Prozent auf 218,10 EUR), Bayer (+ 2,95 Prozent auf 27,78 EUR), BASF (+ 2,08) Prozent auf 43,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,59 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 95,06 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-7,09 Prozent auf 104,15 EUR), Rheinmetall (-5,59 Prozent auf 1 545,50 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 31,95 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,58 EUR) und Deutsche Bank (-1,24 Prozent auf 29,46 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 694 366 Aktien gehandelt. Mit 343,647 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

