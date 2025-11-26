Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Am Mittwoch legte der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,67 Prozent auf 47 427,12 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,959 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,34 Prozent tiefer bei 46 482,36 Punkten in den Handel, nach 47 112,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 47 571,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 196,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 2,32 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der Dow Jones bei 47 207,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der Dow Jones bei 45 418,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der Dow Jones bei 44 860,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,88 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 2,46 Prozent auf 186,92 USD), Home Depot (+ 2,14 Prozent auf 306,10 EUR), Walmart (+ 1,96 Prozent auf 109,10 USD), Microsoft (+ 1,78 Prozent auf 485,50 USD) und Goldman Sachs (+ 1,71 Prozent auf 816,01 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,55 Prozent auf 228,15 USD), Merck (-0,97 Prozent auf 104,63 USD), Honeywell (-0,54 Prozent auf 189,99 USD), 3M (-0,43 Prozent auf 170,80 USD) und IBM (-0,42 Prozent auf 303,21 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 501 113 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,65 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

