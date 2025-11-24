Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance 24.11.2025 18:02:20

Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester

Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 18:00 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 46 474,42 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,869 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,944 Prozent auf 45 808,65 Punkte an der Kurstafel, nach 46 245,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46 587,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46 108,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 207,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 631,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 44 296,51 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,63 Prozent zu. Bei 48 431,57 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 4,30 Prozent auf 101,96 USD), Caterpillar (+ 2,48 Prozent auf 564,10 USD), NVIDIA (+ 2,21 Prozent auf 182,83 USD), IBM (+ 2,12 Prozent auf 303,75 USD) und Goldman Sachs (+ 2,11 Prozent auf 790,33 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Procter Gamble (-2,82 Prozent auf 146,66 USD), Verizon (-2,13 Prozent auf 40,35 USD), Coca-Cola (-1,33 Prozent auf 71,98 USD), Honeywell (-1,11 Prozent auf 187,91 USD) und Walt Disney (-1,05 Prozent auf 103,18 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 962 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

10:45 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 483,50 2,11% Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co. 62,40 -1,70% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 671,00 -0,06% Goldman Sachs
Honeywell 162,62 -0,26% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 262,75 3,00% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 88,30 2,67% Merck Co.
Microsoft Corp. 412,60 0,28% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 158,38 1,97% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 127,38 -2,88% Procter & Gamble Co.
Verizon Inc. 35,01 -2,21% Verizon Inc.
Walt Disney 89,90 0,41% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 462,21 0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:52 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen