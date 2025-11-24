Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 18:00 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 46 474,42 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,869 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,944 Prozent auf 45 808,65 Punkte an der Kurstafel, nach 46 245,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46 587,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46 108,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 207,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 631,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 44 296,51 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,63 Prozent zu. Bei 48 431,57 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 4,30 Prozent auf 101,96 USD), Caterpillar (+ 2,48 Prozent auf 564,10 USD), NVIDIA (+ 2,21 Prozent auf 182,83 USD), IBM (+ 2,12 Prozent auf 303,75 USD) und Goldman Sachs (+ 2,11 Prozent auf 790,33 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Procter Gamble (-2,82 Prozent auf 146,66 USD), Verizon (-2,13 Prozent auf 40,35 USD), Coca-Cola (-1,33 Prozent auf 71,98 USD), Honeywell (-1,11 Prozent auf 187,91 USD) und Walt Disney (-1,05 Prozent auf 103,18 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 962 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at