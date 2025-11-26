Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 47 517,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,959 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,34 Prozent tiefer bei 46 482,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 47 112,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47 571,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 47 196,15 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 2,51 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 207,12 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 418,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44 860,31 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,09 Prozent aufwärts. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 2,46 Prozent auf 186,93 USD), Walmart (+ 2,21 Prozent auf 109,37 USD), Home Depot (+ 2,14 Prozent auf 306,10 EUR), Microsoft (+ 2,04 Prozent auf 486,72 USD) und Goldman Sachs (+ 1,48 Prozent auf 814,20 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-2,77 Prozent auf 227,64 USD), Merck (-0,44 Prozent auf 105,19 USD), IBM (-0,32 Prozent auf 303,50 USD), Procter Gamble (-0,24 Prozent auf 148,13 USD) und Honeywell (-0,07 Prozent auf 190,89 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 236 283 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,831 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,65 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at