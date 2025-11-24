Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,66 Prozent fester bei 46 551,43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,869 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,944 Prozent auf 45 808,65 Punkte an der Kurstafel, nach 46 245,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 587,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 108,01 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47 207,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der Dow Jones mit 45 631,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 296,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,81 Prozent aufwärts. Bei 48 431,57 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 4,04 Prozent auf 101,71 USD), IBM (+ 3,02 Prozent auf 306,43 USD), Caterpillar (+ 2,42 Prozent auf 563,74 USD), Goldman Sachs (+ 2,19 Prozent auf 790,96 USD) und Amazon (+ 2,02 Prozent auf 225,14 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-2,41 Prozent auf 147,29 USD), Verizon (-1,92 Prozent auf 40,44 USD), Walt Disney (-1,36 Prozent auf 102,86 USD), Honeywell (-1,33 Prozent auf 187,49 USD) und Coca-Cola (-1,10 Prozent auf 72,15 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 29 262 772 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,774 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

