Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Honeywell eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.11.2022 wurde das Honeywell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 216,56 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investierten, hätten nun 46,177 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 687,66 USD, da sich der Wert einer Honeywell-Aktie am 20.11.2025 auf 188,14 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,12 Prozent verkleinert.

Honeywell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 120,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at