Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance im Fokus 23.01.2026 12:26:53

Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Der CAC 40 verzeichnet derzeit Verluste.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,40 Prozent leichter bei 8 116,00 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,394 Prozent auf 8 116,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 148,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 095,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 156,05 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0,117 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 8 103,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 225,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 892,61 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,967 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. 7 996,59 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 57 735 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 288,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten