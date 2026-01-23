Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,40 Prozent leichter bei 8 116,00 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,394 Prozent auf 8 116,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 148,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 095,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 156,05 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0,117 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 8 103,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 225,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 892,61 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,967 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. 7 996,59 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 57 735 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 288,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at