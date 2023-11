Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der ATX wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 3 268,09 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 111,785 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,020 Prozent stärker bei 3 274,87 Punkten in den Montagshandel, nach 3 274,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 282,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 263,67 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, bewegte sich der ATX bei 3 034,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 3 117,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 225,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 3,43 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,15 Prozent auf 26,62 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,55 Prozent auf 117,80 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 39,25 EUR), BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 47,10 EUR) und Andritz (+ 0,20 Prozent auf 49,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-5,83 Prozent auf 28,25 EUR), EVN (-1,65 Prozent auf 26,90 EUR), Österreichische Post (-0,78 Prozent auf 32,00 EUR), Erste Group Bank (-0,75 Prozent auf 35,63 EUR) und voestalpine (-0,69 Prozent auf 26,02 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 491 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 29,652 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Mit 10,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

