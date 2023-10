Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX am Mittag

Am Freitag geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,90 Prozent auf 3 054,63 Punkte nach unten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 106,730 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 3 083,00 Punkte an der Kurstafel, nach 3 082,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 084,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 040,86 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 2,96 Prozent nach. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 20.09.2023, den Stand von 3 211,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der ATX einen Stand von 3 200,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der ATX einen Stand von 2 795,71 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Minus von 3,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 0,41 Prozent auf 24,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,30 Prozent auf 13,29 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,20 EUR), Erste Group Bank (-0,40 Prozent auf 32,37 EUR) und OMV (-0,58 Prozent auf 42,69 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-2,28 Prozent auf 111,40 EUR), Verbund (-1,94 Prozent auf 80,75 EUR), BAWAG (-1,63 Prozent auf 42,36 EUR), Lenzing (-1,57 Prozent auf 34,55 EUR) und Wienerberger (-1,21 Prozent auf 22,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 181 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 28,228 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

