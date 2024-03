Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag in der Verlustzone

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 1 919,17 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,136 Prozent auf 1 922,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 925,58 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 917,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 924,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,394 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.02.2024, den Wert von 1 854,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der SLI auf 1 780,93 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, betrug der SLI-Kurs 1 709,62 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 0,93 Prozent auf 227,15 CHF), Logitech (+ 0,90 Prozent auf 80,96 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,82 Prozent auf 245,10 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 536,60 CHF) und Lonza (+ 0,65 Prozent auf 526,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen VAT (-2,15 Prozent auf 474,20 CHF), Sonova (-2,11 Prozent auf 269,20 CHF), Straumann (-2,03 Prozent auf 144,80 CHF), Richemont (-1,89 Prozent auf 135,25 CHF) und Geberit (-1,61 Prozent auf 536,80 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 746 962 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 254,216 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

