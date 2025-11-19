Roche Aktie

310,30CHF 3,60CHF 1,17%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 11:07:23

Roche Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Brustkrebsmittel Giredestrant mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag von einer sehr positiven Überraschung. Die Daten seien früher als erwartet veröffentlicht worden, da der primäre Endpunkt der Studie (Überleben ohne das Wiederauftreten eines invasiven Tumors) bereits in einer vorab geplanten Zwischenanalyse erreicht worden sei. Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht aussagekräftig, zeigten aber einen positiven Trend. Das Prüfmedikament sei zudem gut vertragen worden./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
314,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
310,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
1,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
310,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1,13%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten