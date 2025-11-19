Roche Aktie
|310,30CHF
|3,60CHF
|1,17%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Brustkrebsmittel Giredestrant mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag von einer sehr positiven Überraschung. Die Daten seien früher als erwartet veröffentlicht worden, da der primäre Endpunkt der Studie (Überleben ohne das Wiederauftreten eines invasiven Tumors) bereits in einer vorab geplanten Zwischenanalyse erreicht worden sei. Die Daten zum Gesamtüberleben seien noch nicht aussagekräftig, zeigten aber einen positiven Trend. Das Prüfmedikament sei zudem gut vertragen worden./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
314,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
310,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
310,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,13%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)