WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

06.11.2025 06:42:20

Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Management sei vorsichtig optimistisch, dass mit der US-Regierung eine "vernünftige bis gute" Einigung über Medikamentenpreise und Zölle erzielt werde, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef der Schweizer. Neue Details habe es allerdings nicht gegegeben. Operativ gehe es Roche derweil um eine höhere Dichte in der Forschungspipeline mit höherwertigen Wirkstoffkandidaten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
265,10 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13,24%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
263,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

