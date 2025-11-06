Roche Aktie
|263,50CHF
|-1,60CHF
|-0,60%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Management sei vorsichtig optimistisch, dass mit der US-Regierung eine "vernünftige bis gute" Einigung über Medikamentenpreise und Zölle erzielt werde, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef der Schweizer. Neue Details habe es allerdings nicht gegegeben. Operativ gehe es Roche derweil um eine höhere Dichte in der Forschungspipeline mit höherwertigen Wirkstoffkandidaten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
265,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13,24%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
263,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,71%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
