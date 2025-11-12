Roche Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand mit einem Kursziel von 265 Franken auf "Hold" belassen. Es habe zwar einige Diskussionen über die Margenentwicklungen gegeben, aber wenig, was den Eindruck erschüttert hätte, dass der Pharmakonzern die Profitabilität von Jahr zu Jahr steigern dürfte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
