Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand mit einem Kursziel von 265 Franken auf "Hold" belassen. Es habe zwar einige Diskussionen über die Margenentwicklungen gegeben, aber wenig, was den Eindruck erschüttert hätte, dass der Pharmakonzern die Profitabilität von Jahr zu Jahr steigern dürfte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
265,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
288,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
287,40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,79%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

