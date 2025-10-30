Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,06 Prozent schwächer bei 2 016,09 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,177 Prozent schwächer bei 2 013,68 Punkten, nach 2 017,26 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 013,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 016,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,41 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 978,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 987,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der SLI noch bei 1 955,14 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,92 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,19 Prozent auf 96,28 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 94,30 CHF), Julius Bär (+ 1,19 Prozent auf 54,26 CHF), VAT (+ 0,88 Prozent auf 344,60 CHF) und Temenos (+ 0,40 Prozent auf 74,75 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,21 Prozent auf 155,50 CHF), Sonova (-1,08 Prozent auf 220,70 CHF), Richemont (-0,99 Prozent auf 160,25 CHF), Sandoz (-0,75 Prozent auf 50,30 CHF) und Adecco SA (-0,72 Prozent auf 22,10 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 292 483 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at