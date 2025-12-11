Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

SMI-Performance im Blick 11.12.2025 17:59:23

Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben

Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben

Am vierten Tag der Woche agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Donnerstag beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 12 905,17 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,485 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,249 Prozent schwächer bei 12 889,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 921,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 867,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 945,41 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,285 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der SMI auf 12 702,08 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 11.09.2025, mit 12 292,72 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 11 681,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,02 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,63 Prozent auf 173,65 CHF), Holcim (+ 2,01 Prozent auf 75,26 CHF), UBS (+ 1,24 Prozent auf 33,49 CHF), Sika (+ 1,01 Prozent auf 159,30 CHF) und Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 128,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Givaudan (-7,72 Prozent auf 3 049,00 CHF), Lonza (-2,53 Prozent auf 524,20 CHF), Alcon (-1,59 Prozent auf 63,00 CHF), Roche (-1,27 Prozent auf 317,90 CHF) und Partners Group (-0,99 Prozent auf 944,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 209 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,361 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Mit 5,19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

Analysen zu Givaudan AG

11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
04.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,92 1,03% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 67,00 -1,53% Alcon AG
Givaudan AG 3 271,00 -0,43% Givaudan AG
Holcim AG 80,90 2,74% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 186,70 3,49% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 562,00 -1,95% Lonza AG (N)
Partners Group AG 1 014,00 -0,29% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 317,90 -1,27% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 171,25 0,20% Sika AG
Swiss Re AG 138,20 -0,40% Swiss Re AG
UBS 36,19 0,08% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 905,17 -0,13%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

