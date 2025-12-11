SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer

Der SLI schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 2 088,69 Punkten ab. Zuvor ging der SLI 0,209 Prozent schwächer bei 2 087,39 Punkten in den Handel, nach 2 091,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 094,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 084,27 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,361 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der SLI mit 2 069,72 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 2 021,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 936,66 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 4,07 Prozent auf 95,58 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,63 Prozent auf 173,65 CHF), Adecco SA (+ 2,19 Prozent auf 21,50 CHF), Holcim (+ 2,01 Prozent auf 75,26 CHF) und Julius Bär (+ 1,99 Prozent auf 60,36 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Givaudan (-7,72 Prozent auf 3 049,00 CHF), Lonza (-2,53 Prozent auf 524,20 CHF), Alcon (-1,59 Prozent auf 63,00 CHF), Roche (-1,27 Prozent auf 317,90 CHF) und Partners Group (-0,99 Prozent auf 944,40 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 209 214 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at