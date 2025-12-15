Montagshandel in Zürich: SMI im Aufwind

Das macht der SMI am Mittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1,16 Prozent fester bei 13 037,05 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,481 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,302 Prozent auf 12 926,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 037,34 Punkte, das Tagestief hingegen 12 920,52 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 144,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 11 694,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,16 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sonova (+ 2,60 Prozent auf 205,20 CHF), Partners Group (+ 2,50 Prozent auf 975,20 CHF), Richemont (+ 2,34 Prozent auf 170,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 177,50 CHF) und Givaudan (+ 1,92 Prozent auf 3 129,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (+ 0,29 Prozent auf 89,34 CHF), UBS (+ 0,32 Prozent auf 34,44 CHF), Lonza (+ 0,58 Prozent auf 517,80 CHF), Swiss Re (+ 0,73 Prozent auf 131,00 CHF) und Holcim (+ 0,79 Prozent auf 76,14 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 055 332 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,013 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

