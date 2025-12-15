ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung
|
15.12.2025 12:27:09
Montagshandel in Zürich: SMI im Aufwind
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1,16 Prozent fester bei 13 037,05 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,481 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,302 Prozent auf 12 926,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 13 037,34 Punkte, das Tagestief hingegen 12 920,52 Zähler.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 144,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 11 694,43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,16 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sonova (+ 2,60 Prozent auf 205,20 CHF), Partners Group (+ 2,50 Prozent auf 975,20 CHF), Richemont (+ 2,34 Prozent auf 170,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 177,50 CHF) und Givaudan (+ 1,92 Prozent auf 3 129,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (+ 0,29 Prozent auf 89,34 CHF), UBS (+ 0,32 Prozent auf 34,44 CHF), Lonza (+ 0,58 Prozent auf 517,80 CHF), Swiss Re (+ 0,73 Prozent auf 131,00 CHF) und Holcim (+ 0,79 Prozent auf 76,14 CHF).
Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 055 332 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,013 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Montagshandel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|62,28
|-1,02%
|Givaudan AG
|3 355,00
|1,61%
|Holcim AG
|80,96
|0,07%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|186,85
|0,40%
|Logitech S.A.
|95,84
|-6,54%
|Lonza AG (N)
|550,80
|-1,99%
|Partners Group AG
|1 019,00
|0,49%
|Richemont
|178,15
|-2,01%
|Roche AG (Genussschein)
|320,50
|1,17%
|Sonova AG
|217,90
|0,88%
|Swiss Re AG
|139,50
|-0,39%
|UBS
|36,72
|-0,30%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 030,58
|1,11%