Angespannte Stimmung in Zürich: SLI sackt am Freitagnachmittag ab

Am Freitag steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,32 Prozent im Minus bei 1 830,91 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,02 Prozent tiefer bei 1 817,96 Punkten in den Handel, nach 1 836,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 814,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 832,53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, notierte der SLI bei 1 898,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, stand der SLI noch bei 1 760,96 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 19.04.2023, einen Stand von 1 776,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 3,82 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1,25 Prozent auf 29,06 CHF), Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 94,40 CHF), Swisscom (+ 0,88 Prozent auf 515,50 CHF), Givaudan (+ 0,72 Prozent auf 3 930,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 445,10 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Geberit (-2,97 Prozent auf 484,30 CHF), Temenos (-2,96 Prozent auf 65,50 CHF), VAT (-2,18 Prozent auf 461,90 CHF), Sika (-1,80 Prozent auf 256,40 CHF) und Swatch (I) (-1,61 Prozent auf 189,70 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 497 242 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,494 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

