Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus

Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,14 Prozent leichter bei 16 143,04 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,089 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,214 Prozent leichter bei 16 130,83 Punkten, nach 16 165,49 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 16 130,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 146,55 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,244 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der SPI mit 15 710,12 Punkten berechnet. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.03.2024, einen Stand von 15 391,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 949,20 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,80 Prozent zu. Bei 16 309,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 38,89 Prozent auf 0,05 CHF), Molecular Partners (+ 6,61 Prozent auf 5,81 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,90 Prozent auf 0,06 CHF), Sensirion (+ 1,74 Prozent auf 82,00 CHF) und Zehnder A (+ 1,58 Prozent auf 57,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Kudelski (-3,86 Prozent auf 1,37 CHF), Peach Property Group (-3,67 Prozent auf 7,62 CHF), Sika (-2,47 Prozent auf 264,80 CHF), Implenia (-2,41 Prozent auf 32,35 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,40 Prozent auf 244,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 8 345 563 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

