AngioDynamics Stock Rises 8% On Narrower Q1 Loss

(RTTNews) - AngioDynamics, Inc. (ANGO) climbed 8.08 percent to $11.97 on Thursday, gaining $0.90, after reporting a narrower quarterly loss and revenue that topped expectations in the first quarter. The company posted a net loss of $10.9 million, or $0.26 per share, compared with a loss of $12.8 million, or $0.31 per share, a year earlier. Revenue rose 12.2 percent to $75.7 million from $67.5 million a year ago. Shares traded between $11.35 and $12.76, compared with a previous close of $11.07 on the Nasdaq. Volume spiked to 1.99 million shares, well above the average of 534,634.

The stock now sits within its 52-week range of $5.83 to $13.50